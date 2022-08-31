Санкт-Петербургу понадобится более 600 млн рублей на реставрацию памятников

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры запросил более 600 млн рублей на 2023 финансовый год.

Бюджетные средства предполагается направить на реставрацию объектов культурного наследия и расходные материалы, сообщил председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров в ходе "нулевых чтений" проекта бюджета города в Заксобрании города.

"Самая большая часть потребности - две наши реставрационные программы. Это программа "Наследие", где комитет является заказчиком по реставрации знаковых объектов культурного наследия нашего города. Для продолжения завершения работ на нескольких объектах требуется цифра в 481 млн рублей. Вторая реставрационная программа - это реставрация многоквартирных жилых домов-памятников. Мы попросим на это на следующий год цифру примерно в 200 млн рублей", - заявил Макаров.

Кроме того, на реставрацию дома Полежаева на Старорусской улице, 103 запрошено 80 млн рублей. Еще около 3 млн рублей потребуется на охрану дворцово-паркового ансамбля "Собственная дача" в Петергофе.

Всего в следующем году предполагается отреставрировать 80 объектов, отметил Макаров.

Обложка: yamoscow.ru