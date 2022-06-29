Самолет времен Второй мировой поднимут со дна озера

В Новосокольническом районе Псковской области поисковики обнаружили на дне озера советский Як-9Т. Самолет потерпел крушение в годы Второй мировой войны.

«Обнаружили самолет на дне озера Смертное. Зацепились за двигатель, пытаемся поднять, но пока безуспешно. Подняли личные вещи пилота: наушники, погоны, свитер, ботинки. Подняты части двигателя, панели приборов, даже продукты питания, включая ленд-лизовские банки с ветчиной, которые поставлялись из Америки», - рассказал командир поискового отряда «Грифон» Станислав Лохматов.

Он отметил, что в самолете мог находиться только один пилот. Его тело уже удалось поднять, сейчас ведется работа по установлению его личности.

«Глубина ямы, которую сделал двигатель, достигает семи метров. Водолазы работают вслепую, это водолазная группа из Тверской области, ребята — профессионалы, работают на высоком уровне, пытаясь максимально подготовить двигатель к подъему», - добавил Лохматов.

Помимо поисковых отрядов в подъеме самолета участвуют представители экспедиционного центра Минобороны и Русского географического общества, передает ТАСС.

Обложка: Молодёжный поисковый отряд "ГРИФОН"/ ВКонтакте