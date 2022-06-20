Самое большое в Мире Знамя Победы развернули под Минском

Возле мемориала Курган Славы под Минском развернули самое большое в мире Знамя Победы, сообщает телеканал «Беларусь-1». Мероприятие прошло в рамках совместной патриотической акции международного проекта «Непокоренные» российской организации «Звезда» и Минского облисполкома.

В ходе церемонии белорусские юноши и девушки возложили цветы к обелиску, а затем развернули Знамя Победы, площадь которого составляет 2022 квадратных метра, а вес - 200 килограмм.

Акция будет завершена в Брестской крепости с 21 на 22 июня – в годовщину начала Великой Отечественной войны. Затем Знамя Победы передадут на вечное хранение в крепость-герой.

Обложка: sputnik.by