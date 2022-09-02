РВИО восстановит 4 мемориала на Донбассе

Российское военно-исторического общество восстановит 4 мемориала на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сегодня сообщил Заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко.

Близится к завершению работа на Саур-Могиле – крупнейшем мемориале Донецкой области. Уже восстановлена 36-метровая стела, полным ходом идет установка 9-метровой скульптуры Солдата Победы.

- Это самая высокая точка Донецкого кряжа, 270 метров над уровнем моря - то есть это господствующая высота, с которой видно половину Донбасса. Для дончан восстановление Саур-Могилы – это знаковая история. – рассказал Николай Овсиенко . – В эти минуты на постамент встает бронзовая фигура солдата (изначально он был чугунный, сейчас он отлит в бронзе). Фрагмент исторической чугунной фигуры, уничтоженной украинскими националистами, мы заложили в основание восстановленной скульптуры и тем самым сохранили связь времен. Также восстановлены четыре исторических рельефа с изображением родов войск.

Недавно Николай Овсиенко и Глава ДНР Денис Пушилин посетили территорию мемориала шахты № 4/4-бис и обсудили возможность его перепланировочного решения с целью придания мемориалу статуса общероссийского и общенационального памятника.

- Это место обладает удивительной внутренней напряжённостью и энергетикой. По разным математическим оценкам установили, что в этой шахте покоится от 75 до 100 тысяч мирных жителей, уничтоженных нацистами. Таких мест на Донбассе несколько, немцы активно использовали шурфы шахт, чтобы заметать следы своих преступлений. Но им скрыться не удалось. После освобождения этих территорий преступления были выявлены. Такого рода трагические места достойны того, чтобы стать общенациональными мемориалами.

РВИО приступило к реконструкции мемориала «Непокоренные», посвященного подвигу героев-молодогвардейцев, в городе Краснодон Луганской Народной Республики. Специалисты уже провели диагностику скульптуры, геологические и геодезические изыскания, укрепили фундамент памятника. В настоящее время занимаются полной герметизацией мемориала, чтобы исключить попадание внутрь воды, которая стала причиной появления трещин. Планируется благоустроить территорию вокруг него.

- Принято решение, что на этой площади будет установлена 71 именная «тумба», которая посвящена каждому из молодогвардейцев. Их было 71 человек, из них 55 погибли… Многие из них не дожили до 19-летия, самому младшему не было и 14 лет. В конце сентября исполняется 80 лет со дня создания Молодой гвардии, поэтому завершить восстановление мемориала планируем к этой дате , - уточнил Николай Овсиенко.

Он добавил, что в Луганской Народной Республике РВИО также восстановит мемориал, посвященный князю Игорю.

- Буквально недавно был освобожден Северодонецк и прилегающие населенные пункты. Находится памятник князю Игорю в станице Луганская – недалеко от столицы Луганской Народной Республики. Мы планируем со специалистами в ближайшее время изучить состояние мемориала. Там предполагаются большие работы, потому что в ходе боев он сильно пострадал, он тоже находится на господствующей высоте и является знаковым местом, - сообщил Николай Овсиенко .

В настоящее время Российское военно-историческое общество проводит сбор сведений о состоянии мемориальных комплексов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, чтобы оценить масштабы предстоящей работы.

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