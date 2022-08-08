РВИО проведет открытое голосование для отбора концепции нового мемориала к 80-летию победы в Курской битве

На электронной площадке Российского военно-исторического общества 9 августа стартует открытое голосование по поручению президента России Владимира Путина для отбора концепции нового мемориала к 80-летию победы в Курской битве. Прием голосов продлится две недели.

«На прошлой неделе президенту были представлены два проекта, Владимир Владимирович ознакомился детально с предполагаемыми концепциями памятника и президент дал поручение провести открытое голосование по памятнику, который будет воздвигаться к 23 августа следующего года. Мы предполагаем сделать это голосование на электронной площадке РВИО, этот вопрос согласовали», - рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

РВИО совместно с администрацией Курской области в этом году провели международный архитектурный конкурс на создание нового мемориального комплекса в Поныровском районе области, посвященного событиям битвы на Курской дуге. До окончательного этапа отбора дошли два проекта. По итогам рассмотрения работ и обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме их авторы получили рекомендации по доработке проектов.

Обложка: histrf.ru