РВИО продлевает конкурс на лучший проект памятника Екатерине II в Херсоне

В соответствии с решением Творческого Совета РВИО, Конкурс на лучшую художественную концепцию памятника Екатерине II для установки в г. Херсоне продлен до 15 октября 2022 года.

Все желающие могут принять участие в конкурсе на создание скульптурной композиции Императрице. Прием заявок осуществляется до 10 октября. Подведение итогов запланировано на 15 октября 2022 года.

Напомним, что Конкурс был объявлен РВИО 01 августа 2022 года. В нем могут принять участие профессиональные архитекторы и скульпторы как отдельные мастера, так и творческие коллективы, а также художники-монументалисты, представители художественных мастерских, занимающихся разработкой монументальной скульптуры, архитектурно-художественных ансамблей, созданием монументально-скульптурных композиций в городской среде.

В настоящее время на рассмотрение жюри конкурса представлено 18 работ.

Авторы, которые уже представили свои проекты, в случае необходимости, могут забрать работы до 10 октября для внесения изменений и доработок. После обсуждения поступивших работ на Творческом совете будет определен проект-победитель.

По замыслу организаторов Конкурса, будущий Памятник призван олицетворять эпоху правления Екатерины II. Масштаб Памятника будет символизировать величие личности императрицы, образ, в котором Екатерина II будет воплощена в этом монументе, должен опираться на богатые традиции в её скульптурных и живописных изображения.

Памятник может быть как однофигурным, так и многофигурным ансамблем. В художественном решении автор может помимо императрицы отобразить ее приближенных и соратников: С.В.Салтыкова, Г.Г.Орлова, Г.А.Потемкина-Таврического, А.В.Суворова и Ф.Ф.Ушакова.

Памятник должен раскрыть образ Екатерины II как «матери империи» и продолжательницы дел и идей Петра Великого. Ей удалось отстоять завоевания России на Балтике и стать твердой ногой у Чёрного моря, на что не хватило времени даже у «отца империи» - её великого предшественника.

Также организаторы конкурса обращают особое внимание на соответствие скульптуры и ее масштаба месту установки, а также обязательным условием станет привязка к конкретным историческим событиям, связанным с правлением Екатерины II.