РВИО поможет восстановить мемориалы Донбасса

Российское военно-историческое общество помимо мемориального комплекса Саур-Могила займется восстановлением и других памятников в ДНР. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора РВИО Алексей Кондратьев.

«Работа не остановится только на Саур-Могиле. РВИО будет принимать участие в восстановлении и других мемориалов и местного значения, и более крупного формата», - передает ТАСС слова Кондратьева.

Он отметил, что первый этап восстановления Саур-Могилы планируется завершить к концу лета. «На данный момент восстановление Саур-Могилы поделено на два этапа. Первый этап - от подножья лестницы и вверх - все до фигуры солдата и 36-метровой стелы. Второй этап - восстановление пантеона, где указаны имена героев Советского Союза, кто там погиб, музей, площадка с военной техникой и так далее. К 31 августа будет выполнен первый этап», - рассказал Кондратьев.

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