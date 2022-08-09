РВИО опубликовало архивные документы о зверствах бандеровских банд
РВИО продолжает публикацию документов Центрального архива Минобороны РФ. Очередная подборка документов посвящена зверствам бандеровских банд, бесчинствам боевиков ОУН и их пронемецких пособников на территории Западной Украины в 1944-1945 годах.
Специалисты Российского военно-исторического общества провели большую работу для отбора документов, касающихся военных преступлений нацистов и их пособников, в частности украинских националистических банд.
Собранные бумаги включают рассекреченные документы Политуправлений частей и соединений РККА, находящихся на территории Западной Украины, донесения в Главное военно-политическое управление РККА, фиксации террористических актов и бандитских налётов, а также акты, фиксирующие расправы и зверства, проводимые бандеровцами над мирным украинским населением.
Обложка: histrf.ru
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