РВИО объявляет конкурс на лучшую концепцию памятника Екатерине II в Херсоне

С сегодняшнего дня стартует конкурс на лучшую художественную концепцию проекта памятника Екатерине II, который планируется установить в Херсоне.

Конкурс проводится в период с 01 августа 2022 года по 05 сентября 2022 года включительно, принять участие могут профессиональные архитекторы и скульпторы как отдельные мастера, так и творческие коллективы, а также художники-монументалисты, представители художественных мастерских, занимающихся разработкой монументальной скульптуры, архитектурно-художественных ансамблей, созданием монументально-скульптурных композиций в городской среде.

Организатор конкурса - Российское военно-историческое общество ставит перед собой цель - сделать создание памятника императрице Екатерине II (Великой) не только большим культурным событием, но и включить в него просветительское начало, предоставляя возможность прикоснуться к сложной, героической и уникальной истории нашей страны.

«Будущий Памятник призван олицетворять эпоху правления Екатерины II. Масштаб Памятника призван символизировать величие личности императрицы, образ, в котором Екатерина II будет воплощена на Памятнике, должен опираться на богатые традиции в её скульптурных и живописных изображения. Лишь четверо правителей нашего государства удостоились приставки Великий/Великая перед своим именем и, создавая Памятник, мы лишь отдаем императрице Екатерине II дань памяти, соразмерную ее выдающимся заслугам», - говорят организаторы конкурса.

В художественном решении предлагается помимо императрицы отобразить ее приближенных: С.В.Салтыкова, Г.Г.Орлова, Г.А.Потемкина-Таврического, А.В.Суворова и Ф.Ф.Ушакова.

Памятник должен раскрыть образ Екатерины II как «матери империи» и продолжательницы дел и идей Петра Великого. Ей удалось отстоять завоевания России на Балтике и стать твердой ногой у Чёрного моря, на что не хватило времени даже у «отца империи» - её великого предшественника. Также организаторы конкурса обращают особое внимание на соответствие скульптуры и ее масштаба месту установки, а также обязательным условием станет привязка к конкретным историческим событиям, связанным с правлением Екатерины II.

Обложка: rvio.histrf.ru