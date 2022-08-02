РВИО объявило конкурс на лучшую художественную концепцию проекта памятника императрице Екатерине II
Российское военно-историческое общество объявило конкурс на лучшую художественную концепцию проекта памятника императрице Екатерине II. Монумент планируется установить в Херсоне.
«Скульптура должна раскрыть образ Екатерины II как "матери империи" и продолжательницы дел и идей Петра Великого, которой удалось отстоять завоевания России на Балтике и "стать твердой ногой" у Черного моря. Обязательным условием является привязка к конкретным историческим событиям, связанным с правлением Екатерины II», - говорится в «Положении о конкурсе».
Монумент может быть как однофигурным, так и многофигурным ансамблем. Эскизные проекты принимаются до 5 сентября. Дата установки памятника пока не названа.
Обложка: портрет Екатерины II. Иоганн Баптист Лампи-ст.
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