РВИО объявило конкурс на лучшую художественную концепцию проекта памятника императрице Екатерине II

Российское военно-историческое общество объявило конкурс на лучшую художественную концепцию проекта памятника императрице Екатерине II. Монумент планируется установить в Херсоне.

«Скульптура должна раскрыть образ Екатерины II как "матери империи" и продолжательницы дел и идей Петра Великого, которой удалось отстоять завоевания России на Балтике и "стать твердой ногой" у Черного моря. Обязательным условием является привязка к конкретным историческим событиям, связанным с правлением Екатерины II», - говорится в «Положении о конкурсе».

Монумент может быть как однофигурным, так и многофигурным ансамблем. Эскизные проекты принимаются до 5 сентября. Дата установки памятника пока не названа.

Обложка: портрет Екатерины II. Иоганн Баптист Лампи-ст.