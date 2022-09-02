РВИО до 10 сентября продлило конкурс на лучшую концепцию памятника Екатерине II в Херсоне

Российское военно-историческое общество до 10 сентября продлило конкурс на лучшую художественную концепцию памятника Екатерине II в Херсоне.

«Конкурс на лучшую художественную концепцию памятника Екатерине II для установки в г. Херсоне продлен до 10 сентября 2022 года. Все желающие принять участие в конкурсе на создание скульптурной композиции императрице, положившей начало освоению Новороссии и превратившей "дикое поле" в одну из самых развитых промышленных губерний Российской империи, могут прислать свои работы вплоть до указанного срока», - сообщили в РВИО.

Отмечается, что монумент должен олицетворять эпоху правления Екатерины II. «Масштаб памятника будет символизировать величие личности императрицы, образ, в котором Екатерина II будет воплощена в этом монументе, должен опираться на богатые традиции в ее скульптурных и живописных изображениях. Памятник должен раскрыть образ Екатерины II как "матери империи" и продолжательницы дел и идей Петра Великого», - подчеркнули в РВИО.

Обязательным условием является привязка к конкретным историческим событиям, связанным с правлением императрицы.

На сегодняшний день на рассмотрение жюри представлены 17 работ. Авторы до 10 сентября могут забрать работы для внесения изменений и доработок. 12 сентября состоится заседание, на котором творческий совет РВИО рассмотрит работы и выберет проект-победитель.

Обложка: Портрет Екатерины II. Иоганн Баптист Лампи-ст. 1780-е годы