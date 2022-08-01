Русский научный институт восстановит в Белграде памятник погибшим в Первую мировую русским солдатам
Русский научный институт займется восстановлением памятника-мавзолея Русской Славы в память об императоре Николае II, русских солдатах и офицерах, погибших во время Первой мировой войны, который расположен в Белграде.
«Данный памятник является одним из важнейших объектов русской памяти на Балканах. Поэтому я очень рада сообщить, что принято решение о его восстановлении», - передает ТАСС слова руководителя РНИ Ирины Антанасиевич. Она подчеркнула, что памятнику необходима срочная реставрация.
В крипте Мавзолея Русской Славы захоронены останки русских солдат и офицеров, погибших на Салоникском фронте и при обороне Белграда. Мемориал воздвигли в 1936 году по проекту архитектора Романа Верховского.
Обложка: Павел Бушуев/ТАСС
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