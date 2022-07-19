Ростовский кремль помогут отреставрировать специалисты Российской академии живописи

Специалистов Российской академии живописи планируют привлечь к реставрации объектов Ростовского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

По данным ведомства, Ростовский кремль и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова планируют подписать соглашение о сотрудничестве по реставрации музейных предметов и архитектурных памятников, научной и выставочной деятельности.

“В фондах нашего музея — большая коллекция уникальных предметов, требующих реставрации. Кроме того, мы, как большой музей в маленьком городе, заинтересованы в развитии инфраструктуры Ростова”, — сказал директор Ростовского кремля Александр Филяев.

Он добавил, что опыт специалистов академии будет очень востребован, потому что в городе существует много архитектурных памятников, которые также необходимо привести в должное состояние. При этом Филяев заметил, что при реставрации важно не навредить и тактично и скрупулезно подойти к восстановительным работам.

Обложка: rostmuseum.ru