Ростовский кремль помогут отреставрировать специалисты Российской академии живописи
Специалистов Российской академии живописи планируют привлечь к реставрации объектов Ростовского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.
По данным ведомства, Ростовский кремль и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова планируют подписать соглашение о сотрудничестве по реставрации музейных предметов и архитектурных памятников, научной и выставочной деятельности.
“В фондах нашего музея — большая коллекция уникальных предметов, требующих реставрации. Кроме того, мы, как большой музей в маленьком городе, заинтересованы в развитии инфраструктуры Ростова”, — сказал директор Ростовского кремля Александр Филяев.
Он добавил, что опыт специалистов академии будет очень востребован, потому что в городе существует много архитектурных памятников, которые также необходимо привести в должное состояние. При этом Филяев заметил, что при реставрации важно не навредить и тактично и скрупулезно подойти к восстановительным работам.
Обложка: rostmuseum.ru
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