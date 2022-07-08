Российское военно-историческое общество выразило соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ
Российское военно-историческое общество выразило соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
"Он был выдающимся государственным деятелем, истинным знатоком истории и патриотом своей страны. Синдзо Абэ был одним их немногих японских политиков, который отличался реалистическим подходом к ведению дел. При нем Россия и Япония могли вести диалог на том уровне равноправия и взаимопонимания интересов, до которого они не поднимались никогда прежде", - говорится в сообщении.
В РВИО также отметили, что с уходом Абэ в мире стало еще меньше конструктивных сил, которые ищут диалога, а не конфронтации.
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