Российское военно-историческое общество выразило соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ

Российское военно-историческое общество выразило соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Он был выдающимся государственным деятелем, истинным знатоком истории и патриотом своей страны. Синдзо Абэ был одним их немногих японских политиков, который отличался реалистическим подходом к ведению дел. При нем Россия и Япония могли вести диалог на том уровне равноправия и взаимопонимания интересов, до которого они не поднимались никогда прежде", - говорится в сообщении.

В РВИО также отметили, что с уходом Абэ в мире стало еще меньше конструктивных сил, которые ищут диалога, а не конфронтации.