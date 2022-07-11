Российские ученые нашли несколько наскальных рисунков авторства одного художника

Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова отнесли несколько рисунков в Каповой пещере в Башкирии к одному автору, который творил порядка 17-19 тыс. лет назад. Исследователи смогли восстановить маршрут художника при благодаря каплям и мазкам краски, которые он оставлял в пещере.

Кроме того, исследователи обнаружили крупинки порошка для приготовления краски и камни, которые художник окрашивал, двигаясь по пещере. «Все выплески и капли тщательно зафиксированы, что позволило проследить непрерывный путь доисторического художника. <…> Путь художника прослеживается практически через весь зал - от места недалеко от панно "Лошади и знаки" с рисунком верблюда, где ранее был обнаружен клад с порошком для приготовления краски, до торцевой стены, на которой изображена знаменитая фигура зооантропоморфа - фантастического существа, сочетающего в себе черты человека и животного», - сообщили в пресс-службе вуза.

Руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, доктор исторических наук Владислав Житенев отметил, что зафиксировать подобные маршруты – огромная редкость. Подобное встречается в очень небольшом числе пещер с палеолитическими настенными рисунками во Франции и Испании. «Теперь одной из основных задач становится сохранение этих редчайших свидетельств поведения доисторического человека в подземном святилище», - добавил ученый.

Обложка: gumilev-center.ru