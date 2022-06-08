Российские специалисты приступили к восстановлению мемориала "Саур-Могила" в ДНР
Специалисты из России начали работы по восстановлению мемориального комплекса "Саур-Могила" под Шахтерском, сообщает Донецкое агентство новостей. Реконструкция пройдет в несколько этапов.
«Лучшие специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ, эксперты и реставраторы приступили к работам по восстановлению мемориального комплекса "Саур-Могила". Участники проекта по возрождению мемориала приняли решение восстановить комплекс в полном объеме, при этом максимально деликатно сохранив его первозданность», - рассказал зампред правительства ДНР Владимир Антонов.
Он отметил, что часть работ планируется завершить ко Дню освобождения Донбасса 8 сентября. Сейчас проводится реконструкция барельефов комплекса. Также в этом году планируется завершить восстановление центральной аллеи и боковых пилонов. В дальнейшем к памятнику добавят три барельефа, посвященных подвигу современных освободителей Донбасса, а на верху мемориала разместят восстановленную фигуру советского солдата и Вечный огонь.
Обложка: РИА Новости/Валерий Мельников
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