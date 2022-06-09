Российские дипломаты передали КНР информацию об утконосом динозавре

Российские дипломаты в Китае передали Музею динозавров в уезде Цзяинь уникальные материалы о манчжурозавре. Эта утконосая рептилия обитала порядка 66 млн лет назад.

«Эта рептилия обитала в конце мелового периода на территории современного Китая. Маньчжурозавр - наиболее поздний представитель эпохи динозавров. Уникальные материалы были предоставлены Санкт-Петербургским центральным научно-исследовательским геологоразведочным музеем им. академика Ф. Н. Чернышева», - сообщили в Генконсульстве РФ в Китае.

Отмечается, что российская геологическая экспедиция обнаружила останки манчжурозавра в китайской провинции Хэйлунцзян в середине XIX века.

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