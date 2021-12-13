Россия собирается оспорить решение по Скифскому золоту в 2022 году

Не так давно стало известно, что суд в Амстердаме принял окончательное решение передать коллекцию скифского золота Украине. Напомним, что в 2013 году коллекцию, состоящую из двух тысяч предметов, музеи Крыма направили на временную выставку сначала в Германию, а затем в Нидерланды. После воссоединения Крыма с Россией музей Амстердама отказался возвращать экспонаты крымским музеям. С тех пор продолжается спор между Россией и Украиной, кто должен владеть коллекцией. Однако Россия собирается оспорить это решение в следующем году.

О том, что у российской стороны есть шанс вернуть золото крымским музеям рассказал спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Спор будет рассмотрен в Верховном суде, при этом участвовать будут Музей Алларда Пирсона, крымские музеи и Украина..

Окончательное решение по скифскому золоту, спустя несколько лет разбирательств, было принято 26 октября. Суд Амстердама постановил, что “до стабилизации ситуации” на полуострове, золото будет передано на хранение Украине. Вполне понятно при этом, что имеется ввиду под фразой о стабилизации ситуации.

Крымские власти и представители крымских музеев назвали это решение возмутительным - коллекция является неотъемлемой частью культурного наследия Крыма. В коллекцию входят китайские шкатулки, украшения, расписной алтарь, статуэтки, вазы, оружие и многие другие предметы. Все артефакты были найдены в результате раскопок на территории крымских археологических памятников.