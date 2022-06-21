РИО временно приостановило членство российско-германского музея "Берлин-Карлсхорст"

Российское историческое общество приняло решение временно приостановить членство российско-германского музея "Берлин-Карлсхорст". Это объясняется действиями его руководства.

«К сожалению, один из членов Российского исторического общества, иностранный член, российско-германский музей "Берлин-Карлсхорст", находится, как нам очевидно, под беспрецедентным политическим давлением, и руководство музея сейчас предпринимает шаги, несовместимые в данный момент с членством в Российском историческом обществе. Речь идет об изъятии названия "российско-германский" из названия музея. Правление РИО предлагает приостановить членство российско-германского музея "Берлин-Карлсхорст" в составе РИО», сообщил председатель правления РИО Константин Могилевский.

Решение поддержал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. «Коллеги, конечно, неприятный вопрос, но что делать, давайте мы такое решение примем, так сказать, до лучших времен приостановим», - заявил он.

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