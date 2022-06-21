РИО утвердило руководителей отделений в ДНР и ЛНР

Российское историческое общество утвердило руководителей отделений РИО в Донецкой и Луганской народных республиках. Ими стали и.о. декана исторического факультета Донецкого национального университета Виталий Разумный и директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко.

Соответствующее решение было принято в ходе общего собрания РИО, приуроченного к десятилетию учредительного съезда общества, сообщает ТАСС.

«Выступили перед нами Виталий Витальевич Разумный и Артем Владимирович Рубченко. Первыми собраниями региональных отделений Российского исторического общества в Донецкой и Луганской народных республиках было предложено их утвердить в качестве руководителей. Есть предложение принять соответствующее решение общего собрания», - заявил председатель правления РИО Константин Могилевский. Участники общества единогласно поддержали предложение.

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