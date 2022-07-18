РИО до конца лета подготовит единую концепцию преподавания истории в вузах
Российское историческое общество к концу лета представит единую концепцию преподавания истории в вузах. Сейчас она находится на стадии разработки, сообщил председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
«Каким минимумом исторических знаний должны обладать люди, которые получили в России университетское образование? Для ответа на этот вопрос идет подготовка стандартов, содержательного стандарта. <...> Сейчас на базе Российского института истории, Российской академии наук эта концепция готовится, к концу лета будет готова. Дальше - общественные и профессиональные обсуждения», - заявил Могилевский.
Он подчеркнул, что в некоторых российских вузах историю преподают в недостаточном объеме и некачественно. «Каждый вуз вправе определять, какую долю дисциплины отнести на контактную работу, а какую - на самостоятельную. Часто там, где история является непрофильным предметом, она первый кандидат на то, чтобы ее изучать в формате самостоятельной работы. Что это значит на практике в большинстве случаев, мы прекрасно понимаем. <...> Мы сталкиваемся в ряде вузов с профанацией преподавания истории, хотя в стандарте она всегда есть», - добавил Могилевский.
Обложка: РИА Новости / Нина Зотина
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