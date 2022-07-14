Римские гробницы Херсонеса I-II веков вынесут на поверхность

Погребальные комплексы I-II веков нашей эры, найденные археологами при раскопках в южном пригороде Херсонеса, планируют разобрать и через некоторое время собрать на территории историко-археологического парка.

Как пишет Российская газета, археологи сделали новое открытие - почти полностью сохранившийся колумбарий римского периода. Он представляет собой каменную постройку высотой около четырех метров с двускатной крышей, внутри которой обнаружено 14 ниш для урн с прахом. При этом один керамический сосуд уцелел и с древних времен стоит в стенной нише, а в соседней лежит череп. Плиты свода обрушились внутрь сооружения, под ними видны останки погребенных.

К колумбарию примыкают два захоронения с мраморными плитами, на которых высечены фигуры женщины и мужчины. Ученым удалось прочитать надписи на стелах: "Аннион, дочь Эсхина, сына Героида, 18 лет. Прощай" и "Аристон, сын Аристона. Прощай". Плиты стояли на высоких постаментах и возвышались над крышей колумбария.

“Это мог быть фамильный колумбарий, принадлежавший знатной семье. Сначала построили здание, а позже были установлены памятники Аристону и Аннион”, - рассказал научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Александр Аветиков. Он добавил, что вокруг колумбария шла дорожка, которая, возможно, вела в Херсонес.

По словам археолога, в конце XIX века создатель херсонесского музея Косцюшко-Валюжинич обнаружил здесь пьедестал памятника с именем Аристон того же периода. Возможно, недавно найденная мраморная плита стояла на могиле его сына.

Кроме того, ученые нашли фрагменты урн из свинца, бронзы, керамики, керамические светильники и курильницу. А на днях снаружи колумбария, в узком пространстве вдоль стены обнаружили детское захоронение I-II веков с золотыми украшениями - нашивкой с изображением Геракла, кольцами.

Для дальнейшего изучения необходимо поднять упавшие плиты свода и заглянуть под пол. Глубина раскопа в этом месте сейчас достигает 4,5 метра.

Комплекс планируют оцифровать при помощи сканеров, с этим помогут специалисты из Санкт-Петербурга.

“Цифровую модель можно в дальнейшем использовать для реконструкции и музейных экспозиций, чтобы пересобрать этот уникальный комплекс”, - отметил старший научный сотрудник ИИМК РАН Виктор Вахонеев.

По его словам, более 50 артефактов, найденных на раскопках, будут музеефицированы и войдут в экспозицию под открытым небом. При этом часть находок после детальной оцифровки будет разобрана и собрана на этом же месте, только на уровень выше.

“Сейчас они находятся на три-пять метров ниже уровня, на котором будут строиться объекты историко-археологического парка. Экспонировать их на такой глубине будет сложно. Кроме того, их могут затопить грунтовые воды, как только мы перестанем их откачивать”, - заявил Вахонеев.

Поэтому рассматривается такой вариант: зафиксировать, отсканировать, пронумеровать каждый камень, а потом пересобрать в более удобном для показа месте.

По его словам, решение примет комиссия, в состав которой входят представители Минкультуры РФ и Херсонеса Таврического.

Обложка: Институт истории материальной культуры РАН