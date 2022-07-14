Римские гробницы Херсонеса I-II веков вынесут на поверхность
Погребальные комплексы I-II веков нашей эры, найденные археологами при раскопках в южном пригороде Херсонеса, планируют разобрать и через некоторое время собрать на территории историко-археологического парка.
Как пишет Российская газета, археологи сделали новое открытие - почти полностью сохранившийся колумбарий римского периода. Он представляет собой каменную постройку высотой около четырех метров с двускатной крышей, внутри которой обнаружено 14 ниш для урн с прахом. При этом один керамический сосуд уцелел и с древних времен стоит в стенной нише, а в соседней лежит череп. Плиты свода обрушились внутрь сооружения, под ними видны останки погребенных.
К колумбарию примыкают два захоронения с мраморными плитами, на которых высечены фигуры женщины и мужчины. Ученым удалось прочитать надписи на стелах: "Аннион, дочь Эсхина, сына Героида, 18 лет. Прощай" и "Аристон, сын Аристона. Прощай". Плиты стояли на высоких постаментах и возвышались над крышей колумбария.
“Это мог быть фамильный колумбарий, принадлежавший знатной семье. Сначала построили здание, а позже были установлены памятники Аристону и Аннион”, - рассказал научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Александр Аветиков. Он добавил, что вокруг колумбария шла дорожка, которая, возможно, вела в Херсонес.
По словам археолога, в конце XIX века создатель херсонесского музея Косцюшко-Валюжинич обнаружил здесь пьедестал памятника с именем Аристон того же периода. Возможно, недавно найденная мраморная плита стояла на могиле его сына.
Кроме того, ученые нашли фрагменты урн из свинца, бронзы, керамики, керамические светильники и курильницу. А на днях снаружи колумбария, в узком пространстве вдоль стены обнаружили детское захоронение I-II веков с золотыми украшениями - нашивкой с изображением Геракла, кольцами.
Для дальнейшего изучения необходимо поднять упавшие плиты свода и заглянуть под пол. Глубина раскопа в этом месте сейчас достигает 4,5 метра.
Комплекс планируют оцифровать при помощи сканеров, с этим помогут специалисты из Санкт-Петербурга.
“Цифровую модель можно в дальнейшем использовать для реконструкции и музейных экспозиций, чтобы пересобрать этот уникальный комплекс”, - отметил старший научный сотрудник ИИМК РАН Виктор Вахонеев.
По его словам, более 50 артефактов, найденных на раскопках, будут музеефицированы и войдут в экспозицию под открытым небом. При этом часть находок после детальной оцифровки будет разобрана и собрана на этом же месте, только на уровень выше.
“Сейчас они находятся на три-пять метров ниже уровня, на котором будут строиться объекты историко-археологического парка. Экспонировать их на такой глубине будет сложно. Кроме того, их могут затопить грунтовые воды, как только мы перестанем их откачивать”, - заявил Вахонеев.
Поэтому рассматривается такой вариант: зафиксировать, отсканировать, пронумеровать каждый камень, а потом пересобрать в более удобном для показа месте.
По его словам, решение примет комиссия, в состав которой входят представители Минкультуры РФ и Херсонеса Таврического.
Обложка: Институт истории материальной культуры РАН
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Освобождение Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Подвиг крепости Осовец. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Кунерсдорфское сражение. Памятные даты военной истории России