Реставраторы обнаружили в Театральном музее имени А. А. Бахрушина исторический декор

В ходе реставрации Театрального музея имени А. А. Бахрушина специалисты обнаружили исторический декор, в том числе орнаментальный фриз и кирпичная кладка камина. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью музея.

«Специалистам удалось найти угол кирпичной кладки, который оказался утерянным камином. Его воссоздадут по архивным документам. При проведении расчистки реставраторы обнаружили живопись в кабинете Алексея Бахрушина - орнаментальный фриз конца XIX века, а также балконный проем и камин, устроенные при хозяине усадьбы», - сказано в сообщении.

Также на втором этаже здания сохранились элементы отделки ванной комнаты: несколько напольных и настенных плиток с греческим орнаментом. В других постройках усадьбы Бахрушиных реставраторы раскрыли несколько печей с подлинными изразцами.

«При реставрационных работах наши специалисты в Граненой столовой под слоями отделки нашли трафаретный орнамент знаменитого бахрушинского чертополоха, по которому была воссоздана современная отделка этого зала. <…> Сегодня мы воссоздаем исторические интерьеры Главного дома усадьбы Бахрушиных по историческим фотографиям, архивным документам и сохранившимся описаниям в наших фондах», - добавили в музее.

Обложка: wikipedia.org