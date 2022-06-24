Решение о судьбе скифского золота не примут до конца года

В Нидерландах Верховный суд не сможет принять решение по делу о скифском золоте до конца 2022 года. Об этом сообщила официальный представитель инстанции Теа Тьердема.

Сейчас стороны продолжают обмен аргументами в письменной форме, сообщает ТАСС. Отмечается, что этот процесс завершится в середине сентября. Затем генеральный адвокат сможет вынести заключение.

«И лишь после этого Верховный суд сможет вынести свое решение, поэтому вердикт не ожидается в этом календарном году», - отметила Тьердема.

Обложка: РИА Новости / Александр Кряжев