Рассекречен самый большой комплекс архивов о репрессиях нацистов на территории Крыма

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило и передало в государственный архив копии архивных материалов о репрессиях нацистов в годы Второй мировой войны. Это было сделано в рамках проекта «Без срока давности».

«В преддверии рассмотрения в Верховном суде Республики Крым дела о признании геноцидом массовых убийств нацистами в 1941-1945 годах жителей Крыма УФСБ передан в Государственный комитет по делам архивов Республики Крым самый большой и наиболее информативный комплекс копий архивных материалов (105 документов на 548 листах), которые иллюстрируют факты репрессивной политики нацистов, направленной на уничтожение мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Крымского полуострова», - сообщили в управлении.

Среди переданных материалов представлены фотографии нацистских преступников, протоколы допросов свидетелей и обвиняемых, выписки из собственноручных показаний осужденных, а также следственные поручения, передает ТАСС.

Обложка: Олег Димитров / "Городские вести"