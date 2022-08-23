Работы по восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР ведутся в круглосуточном режиме

Работы по восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщил председатель правительства республики Виталий Хоценко.

«По поручению президента РФ Владимира Путина работы по воссозданию мемориального комплекса Саур-Могила ведутся круглосуточно и не останавливаются ни на минуту», - рассказал Хоценко.

Он отметил, что строители занимаются восстановлением обелиска и Вечного огня, также будут установлены две конструкции в виде кубов с датами "1941-1945" и "2014-2022". «Задача - полностью воссоздать исторический облик с сохранением следов нашего времени, в память о погибших защитниках Донбасса в 2014-2022 годах», - подчеркнул Хоценко. Он добавил, что восстановлением мемориального комплекса занимаются 238 специалистов и 20 единиц техники Минобороны РФ, ДНР и Российского военно-исторического общества.

Обложка: donnasa.ru