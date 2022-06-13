Путин в День России рассказал о своей родословной

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда рассказал о своей родословной, связанной с судьбой страны.

«Документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом простыми рабочими», - заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что «именно эта связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства, забота о людях, связь между нашими традиционными братскими, сестринскими конфессиями, все это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремленным в будущее российским народом».

Обложка: KREMLIN.RU