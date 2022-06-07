Путин примет участие в праздновании 350-летия со дня рождения Петра I

Президент России Владимир Путин 9 июня примет участие в одном из мероприятий, посвященном 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, в четверг одно из таких мероприятий у президента запланировано. Ближе к делу мы вас проинформируем», - сообщил журналистам представитель Кремля.

Указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I был подписан президентом в октябре 2018 года.