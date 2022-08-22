Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага и назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан. Президент отметил, что этот символ, наряду с гимном и гербом, знаменует суверенитет и независимость страны, а также утверждает преемственность многих поколений многонационального народа.

Президент отметил, что флаг, который был поднят более трех столетий назад на первом российском военном корабле, являлся символом России на протяжении многих сложных периодов ее истории.

«22 августа 1991-го бело-сине-красный флаг снова поднялся над Россией», - подчеркнул глава государства. Он отметил, что сегодня триколор прочно вошел в жизнь граждан как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, - правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважение к многовековой непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии», - добавил Путин.

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