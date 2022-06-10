Путин: Петр I внес огромный вклад в создание мощной, единой России

Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям выставки на ВДНХ, приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора, отметил вклад Петра I в создание мощной и единой России. Полный текст сообщения опубликован в пятницу на сайте Кремля.

«К этой знаменательной дате приурочено большое количество симпозиумов и конференций, выставок и форумов, проходящих по всей стране. Проведение столь масштабных торжеств - дань глубокого уважения к Петру I, выдающемуся государственному деятелю и нашему соотечественнику, к его огромному вкладу в укрепление российской государственности, в созидание мощной, единой державы, в развитие экономики и военного дела, науки, культуры, образования», - сказано в сообщении главы государства.

Президент посетил выставку в четверг, 9 июня. Путин выразил надежду, что она достойно выполнять высокую просветительскую и патриотическую миссию.

Обложка: KREMLIN.RU