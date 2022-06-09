Путин: Петр I не отторгал у Швеции Приладожье, а возвращал русские земли

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями на ВДНХ заявил, что во время Северной войны царь Петр I не отторгал у Швеции Приладожье, а возвращал русские земли.

«Петр Первый Северную войну 21 год вел: казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал! Все Приладожье, там, где при нем Петербург основан, - когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем Российского государства», - отметил глава государства.

По словам Путина, «на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы безусловно преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят».

Обложка: РИА Новости/Михаил Метцель