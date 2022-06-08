Путин отметил роль Петра I в развитии России

Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям Международного форума "История для будущего. Образ Петра" отметил роль Петра I в развитии России.

«Выдающийся государственный и военный деятель, патриот, он всецело посвятил себя служению Отечеству. Его масштабные преобразования в государственном управлении и экономике, науке и культуре, образовании и просвещении способствовали укреплению международного авторитета России, во многом определили ее развитие на столетия вперед как могущественной, суверенной державы», - сказано в сообщении президента РФ.

Глава государства добавил, что форум станет значимой и востребованной площадкой для дискуссий, призванных проанализировать и оценить роль Петра I в истории страны.

Обложка: РИА Новости/Михаил Метцель