Представительства РВИО открыты в ДНР и ЛНР

Об открытии представительств Российского военно-исторического общества в ДНР и ЛНР сообщил сегодня Помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский в ходе Пленарного заседания Всероссийского семинара руководителей Региональных Отделений РВИО «Лучшие практики деятельности патриотической и военно-исторической направленности».

Первым проектом Представительства РВИО в ДНР станет установка памятной доски Герою Российской Федерации и Герою ДНР Владимиру Жоге.

- С 2014 года на зданиях школ, где учились будущие Герои Советского Союза, полные кавалеры Орденов Славы мы ставим памятные доски. По всей стране установлено 3,8 тысяч таких досок. Недавно мы расширили эту программу установкой мемориальных досок Героям Российской Федерации – участникам спецоперации на Украине. Начали это делать перед 9 мая, сейчас установка продолжается. Поэтому в качестве первого предложения Представительству РВИО в ДНР хотел бы предложить установку мемориальной доски Герою Российской Федерации и Герою ДНР Владимиру Артемовичу Жоге на школе, где он учился. Это школа № 11 города Славянска, как только город будет освобожден. А в качестве приоритетной цели работы Представительств ДНР и ЛНР обозначу учет состояния памятников Советским воинам на территории республик, - сказал Владимир Мединский .

По видеосвязи к семинару подключились представители РВИО в ДНР Директор Института изучения истории Донбасса Владимир Носков и Заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Антонов . Они рассказали о работе по сохранению истории Донбасса и противодействию многочисленным попыткам фальсификации истории.

Всероссийский семинар руководителей Рег. отделений РВИО проходит в Тульском Музее оружия и собрал представителей из 70 регионов России. Главной темой дня стало историческое просвещение, сохранение памяти обо всех страницах истории Отечества и о Героях, которые были незаслуженно забыты.

- В прошлом году мы инициировали программу по увековечиванию памяти военачальников и разведчиков, имевших заслуги перед Отечеством, но попавших под молот репрессий и оказавшихся забытыми. Разведчики Ян Берзин и Дмитрий Быстролетов, командующие флотами Михаил Викторов и Иван Кожанов.

В качестве примера Владимир Мединский привел открытие в Оренбурге бюста автора советской танковой доктрины, первого начальника Генштаба РККА, Маршала Александра Ильича Егорова, расстрелянного в 1937-м.

- Перед открытием памятника мы обращались к местным властям. Тогда про улицу Егорова в Оренбурге никто не вспомнил – ни местные власти, ни краеведы, ни СМИ. Потому что она безликая – мало ли Егоровых. Вспомнили полгода спустя. Поэтому считаю важным дополнить название улицы и назвать ее в честь Маршала Егорова, - предложил Владимир Мединский . Он отметил, что программа по возвращению имен незаслуженно забытых военачальников будет продолжена.

В мероприятии также приняла участие заместитель Председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она подчеркнула, что Тульская земля была и остаётся щитом и арсеналом России.

- Мы обязаны защитить правду о победе в Великой Отечественной войне. О решающем вкладе нашей Родины в разгром фашистов. Это особенно важно сейчас, когда противники развития России пытаются эту правду исказить, а заслуги нашей страны несправедливо принизить. И главная миссия РВИО – противодействовать таким попыткам. Утверждать в обществе патриотические ценности. Для этого вы проводите большую работу, - сказала она.

От имени правительства региона Ольга Гремякова поблагодарила Российское военно-историческое общество за работу.

- С вашей помощью в регионе были установлены новые памятники участникам Первой мировой и Великой Отечественной войн. Открыты мемориальные комплексы в парке «Патриот-Тула» и городе Узловая. Установлены памятные бюсты нашим землякам – Героям Советского Союза. Благодарю вас за увековечение памяти всех, кто в разные времена защищал и сегодня защищает Отечество. Пока у нас сильная армия, у нас будет сильная Россия.

Участники семинара представили опыт работы РВИО в регионах, а также поделились планами на 2022 – 2023 годы.

Семинар продлится до 28 мая. Для участников подготовлены мероприятия, посвященные развитию региональной политики РВИО и обсуждению лучших практик субъектов РФ.