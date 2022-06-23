Предки «адских вампиров» были хищниками

Палеонтологи установили, что предки глубоководных моллюсков, известных как «адские вампиры», были активными охотниками, а не собирали фрагменты органики, как их современные потомки.

«Мы использовали синхротрон ESRF для того, чтобы раскрыть трехмерную форму этих моллюсков. Полученные нами сведения о структуре щупалец и присосок древних "адских вампиров" говорят о том, что они использовали эти конечности для захвата и манипуляций живой добычей», - рассказала научный сотрудник Сорбоннского университета Элисон Роу.

Отмечается, что об облике и пищевых пристрастиях предков этих моллюсков давно велись споры в научном сообществе. Найти ответы на волнующие исследователей вопросы удалось благодаря ускорителю частиц ESRF, построенному во французском Гренобле. Благодаря источнику синхротронного излучения ученые смогли раскрыть трехмерную структуру сохранившихся окаменелых останков трех "адских вампиров", которые обнаружили в начале века в отложениях пород юрской эпохи в окрестностях города Ла-Вульт-сюр-Рон.

Исследования показали, что конечности «адских вампиров» напоминали щупальца и присоски современных хищных кальмаров и осьминогов. По словам Роу, это указывает на то, что предки Vampyroteuthis infernalis были приповерхностными хищниками, но со временем адаптировались к жизни на большой глубине и заняли новую экологическую нишу, передает Scientific Reports.

Ученые пока не могут ответить на вопрос, как именно это произошло, но полагают, что роль сыграло вытеснение предков «адских вампиров» из прибрежных экологических ниш в глубинные слои мирового океана. По текущим оценкам, это произошло не позже середины кайнозоя.

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