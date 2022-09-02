Поверенный в делах РФ в Вильнюсе: разрушение могильных памятников является запредельным злом

Поверенный в делах РФ в Вильнюсе Сергкй Рябоконь заявил, что снос памятников советским воинам является попыткой забыть о том, что возвращение в состав Литвы Вильнюсского края и Клайпедского края с единственным в стране морским портом случилось благодаря им.

«Если вспомнить историю, власти Литвы так и не смогли по разным причинам обеспечить принадлежность Литве Вильнюсского края и Мемеля-Клайпеды. Советские солдаты отвоевали для Литвы эти земли. Достойно ли, по-христиански ли попирать их могилы?» - заявил Рябоконь.

Дипломат назвал «запредельным злом» разрушение могильных памятников, передает ТАСС. Он отметил, что подобные акты государственного вандализма не останутся без ответа со стороны России.

«Мы не одни, нашу позицию готов поддержать ряд стран, входивших в антигитлеровскую коалицию», - подчеркнул Рябоконь.

Обложка: Sputnik / Владислав Адамовский