Посольство РФ в Риге призвало власти Латвии не провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере

Посольство РФ в Риге призвало власти Латвии не провоцировать полномасштабное противостояние с российской стороной в мемориальной сфере.

«Не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище в пос. Рудбаржи. <...> Хотели бы напомнить нашим латвийским соседям, в очередной раз замахнувшимся на святое - память и покой усопших, что и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах. <...> Нужно ли нам открывать этот "ящик Пандоры" и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере - решать только Риге», - заявили в российском диппредставительстве.

Дипломаты отметили, что действия властей Латвии «идут вразрез не только с юридически обязывающими договоренностями между странами, но и с заверениями, которые ранее не раз звучали из уст официальных лиц Латвии о неприкосновенности могил и воинских захоронений».

Обложка: РИА Новости