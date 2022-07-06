Посольство РФ в Литве выразило недовольство в связи со сносом памятника в Клайпеде

Российское посольство в Литве выразило негодование в связи со сносом мемориала советским воинам в Клайпеде. В диппредставительстве отметили, что многие горожане были против демонтажа памятника.

«Снос мемориала советским воинам-освободителям в Клайпеде вызывает горечь и негодование. Голос разума, а также требования внушительной части клайпедчан отказаться от этого намерения так и не были услышаны властями», - заявили в посольстве.

Там также добавили, что «если не нынешнее здешнее поколение, то его потомки дадут правильную оценку этому периоду времени и происходившим в нем злодеяниям литовских властей <…> и принесут покаяние павшим бойцам за содеянные их предками бесчинства».

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