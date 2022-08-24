Посольство РФ в Латвии осудило снос памятника советским воинам в рижском Парке Победы

Посольство РФ в Латвии осудило снос памятника советским воинам в рижском Парке Победы. Российское диппредставительство направило ноту протеста в МИД республики.

«Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку <...> как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью <...> советских воинов <...>, которые <...> победили в <...> схватке с <...> фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента», - заявили в посольстве.

В диппредставительстве подчеркнули, что российская сторона "оставляет за собой право на ответные меры". Кроме того, дипломаты отметили, что "представители неравнодушной общественности", выступающие против решений латвийских властей, "грубо задерживаются полицией", а "из уст первых лиц государства" в их адрес "звучат всевозможные угрозы". В связи с этим в посольстве РФ потребовали от властей Латвии "остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение".

Обложка: Sputnik / Рига