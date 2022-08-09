Посольство РФ в Эстонии назвало демонтаж советских памятников проявлением неонацизма

Посольство РФ в Эстонии осудила неонацистские тенденции в стране, которые, в частности, проявляются в сносе советских памятников и фальсификации истории.

«На фоне циничной кампании по ликвидации памятников советским воинам, символизирующих победу над нацизмом, а также в связи с непрекращающимися случаями осквернения их могил в Эстонии активизировались потомки и идейные последователи тех, кто не смирился с итогами Второй мировой войны и не может простить советскому народу победу в ней», - заявили в диппредставительстве.

Также в посольстве добавили, что неонацистские проявления не получают должной оценки со стороны эстонских властей, позиция которых больше похожа на молчаливое одобрение и поощрение происходящего.

Обложка: РИА Новости / Илья Матусихис