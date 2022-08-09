Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Германии из-за осквернения памятника в Вернойхене

Посольство РФ в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ связи с осквернением советского воинского мемориала в городе Вернойхен.

«Посольство продолжает фиксировать проявления актов вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ. Накануне в сети Интернет появилось видео, на котором германский сторонник неонацистских убеждений оскверняет советский воинский мемориал в городе Вернойхен (федеральная земля Бранденбург), сопровождая свою выходку расистскими высказываниями», - сообщили в российском диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что «рассматривают этот омерзительный поступок как попытку разжигания межнациональной розни, а также циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма».

«Незамедлительно проинформировали об инциденте местные власти. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего, привлечению виновного к ответственности, обеспечению неприкосновенности и сохранности мемориала в соответствии с положениями Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года», - добавили в посольстве.

Дипломаты призвали граждан, которые становятся свидетелями осквернения советских воинских захоронений и мемориальных объектов, оперативно информировать посольство РФ в ФРГ, а также российские консульские учреждения с указанием места и времени инцидентов.

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