Посол РФ возложил цветы мемориалу жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Посол России в Японии Михаил Галузин возложил цветы к мемориалу жертв атомной бомбардировки Хиросимы, передает ТАСС.

«Отвечая на вопросы представителей многочисленных японских СМИ, глава дипмиссии подчеркнул, что посещение Парка мира в городе Хиросима, созданного рядом с эпицентром атомного взрыва 6 августа 1945 года, позволяет остро ощутить невыразимые словами боль, мучения и страдания мирных жителей, ставших жертвами данного варварского акта - военного преступления, совершенного США», - сообщили в российском диппредставительстве.

Обложка: РИА Новости / Юрий Сомов