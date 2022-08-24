Посол РФ в Риге: латвийские власти демонтируют советские памятники и мемориалы в наиболее оскорбительной для России форме

Посол России в Латвии Михаил Ванин заявил, что латвийские власти демонтируют советские памятники и мемориалы в наиболее оскорбительной для РФ форме. По его словам, в Риге намеренно подчеркивают, как будут использоваться детали сломанных мемориалов.

«К сожалению, комментарии местных и центральных властей звучат примерно так: "это будет хороший материал для строительства дорог, из этих памятников, из этих мемориалов мы сделаем хорошую щебенку, которую будем использовать для строительства", еще раз подчеркивая тем самым, что делается это в наиболее оскорбительной для нашей страны форме», - рассказал дипломат.

Обложка: Ģirts Zvirbulis / Latvijas Televīzija