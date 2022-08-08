Полянский считает, что Гутерришу стоило напомнить, кто нанес ядерный удар по Хиросиме

Во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы генсек ООН Антониу Гутерриш не упомянул США как государство, совершившее удар. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Во время выступления Гутерриш призвал все ядерные державы отказаться от использования ядерного оружия.

«Дорогой генеральный секретарь, также мир не должен забыть, что именно США совершили это преступление и являются единственной страной, применившей атомную бомбу против гражданского населения без всякой на то военной необходимости. Было бы правильно, если бы в своих заявлениях вы также это упомянули», - отметил Полянский.

Обложка: Zuma / ТАСС