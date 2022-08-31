Поисковики подарили Музею истории науки и техники Зауралья экспонаты из Карелии

Тюменские поисковики подарили Музею истории науки и техники Зауралья 20 экспонатов времен Великой Отечественной войны, которые привезли из Карелии.

"Фонды Музея истории науки и техники Зауралья им. Д. И. Менделеева пополнились новыми экспонатами времен Великой Отечественной войны, которые передали в дар поисковики ТИУ Михаил Тюльков и Даниил Скударь. Накануне они вернулись из экспедиции, которая прошла на территории поселения Калевала в Республике Карелия. Привезли финскую бутылку из-под спиртного, фрагмент польской гранаты, финскую гранату и бухту колючей проволоки, гранату Ф-1 раннего образца, противопехотную осколочную мину заграждения, заготовку под подкову, перочинный ножик и многое другое, теперь к истории могут прикоснуться еще больше людей", - сообщили в отделе медиа и внешних коммуникаций Тюменского индустриального университета.

Всего коллекция музея пополнилась 20 экспонатами, в основном зарубежными. В ближайшее время все предметы будут описаны и пополнят фонды музея, чтобы войти в экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне.

Обложка: tyuiu.ru