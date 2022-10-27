Подвиг защитников острова Сухо на Ладожском озере увековечили стелой

Остров Сухо - всего-то примерно шестьдесят на девяносто метров. Крошечный кусочек суши на просторах Ладоги. В историю обороны Ленинграда Сухо вошел 22 октября 1942 года, когда его небольшой гарнизон при поддержке кораблей Ладожской военной флотилии и самолетов Ленинградского, Волховского, Карельского фронтов отразил попытку мощного немецко-финского десанта захватить остров и уничтожить его береговую батарею и маяк. Последний служил важным ориентиром для советских судов, доставляющих продовольствие и другие грузы в блокадный Ленинград. Бой был коротким, но жестоким. В честь 80-летия этого события на территории музея "Дорога жизни" рядом с Осиновецким маяком была открыта памятная стела.

- Открытие стелы - знаковое событие. Советские артиллеристы, моряки и летчики, отстоявшие этот принципиально важный для Дороги жизни клочок земли, совершили подвиг, тем самым дали осажденному городу возможность жить, защищаться и трудиться, приближая Победу, - отметил Руслан Нехай, директор Центрального военно-морского музея (ЦВММ) имени императора Петра Великого (музей "Дорога жизни" является его филиалом).

Автор проекта памятной стелы - Вадим Сергеев, главный художник ЦВММ. Изготовитель - Андрей Руднев, член Союза художников России. Материал - "дымовский" гранит. Памятник изготовлен на благотворительные средства.

Стела находится рядом с другими музейными экспонатами - кораблями, как раз курсировавшими на ладожской Дороге жизни. А неподалеку, в ангаре, ждет реставрации еще одна памятка того времени - деревянный "Морской охотник", также с Ладоги.

Понятно, что логичнее было бы устанавливать памятник на самом острове Сухо, где и произошел бой, в истории которого до сих пор есть неясности. Но Сухо удален от материка на 20 километров и является достаточно труднодоступным. На острове, кстати, поныне сохранился маяк (можно даже подняться по ступеням и полюбоваться окрестностями). Однако в туристический объект остров в обозримом будущем превращен не будет. Во-первых, маяки остаются за военным ведомством. Во-вторых, чтобы принимать туристов, нужно строить причал, инфраструктуру, проверять на безопасность подходы к острову и прочее.

Но, как рассказал самый известный в Петербурге "поисковый батюшка" протоиерей Вячеслав Харинов, настоятель храма Иконы Богоматери "Всех Скорбящих Радость", он вместе с энтузиастами несколько раз бывал на острове. Убирали накопившийся мусор, поставили поклонный крест. А на местах захоронений защитников острова на берегу - информационные щиты с рассказом о выдающемся бое.

На церемонию открытия стелы были приглашены потомки командира гарнизона острова Сухо Ивана Гусева - его дочь Зоя Ивановна, внук Алексей и правнучка Алиса Супоницкая. Правнучка подчеркнула, что в семье история, связанная с островом Сухо, не замалчивалась и она с детства помнит, как о сражении 22 октября 1942 года рассказывали ее отец и дед.

Потомки Ивана Гусева бережно хранят его дневник. Во время сражения он был тяжело ранен, очень долго лежал в госпитале, но полностью здоровье не восстановилось. Из-за этого более на линию фронта его не отправляли. Копию дневника передали в музей "Дорога жизни".

Из воспоминаний Ивана Гусева: "Гарнизон острова сражался с во много раз с превосходящими силами противника четыре часа. ...Остров горел, горело все, что могло гореть". Сам он неоднократно был ранен, однако даже сделать себе перевязку долго не разрешал, так как у санинструктора было и без того много работы по оказанию помощи раненым. А Гусев, хотя кровь заливала лицо, считал что находится в строю. "Я еще держусь, несмотря на то что еще получил ранение в ногу, но кости были целы, и я мог передвигаться", - позже напишет он в дневнике.

Однако в истории боя поныне есть белые пятна, есть противоречия в деталях. История Сухо еще ждет своего часа. А возможно, когда-нибудь остров действительно станет туробъектом и его посещение станет возможным во время поездки, посвященной истории Дороги жизни, например, на "метеорах", которые соединят Осиновец (откуда начиналась водная и ледовая Дорога жизни) до конечной точки - порта в Кобоне. Сейчас в Кобоне, на берегу, силами энтузиастов создается музей под открытым небом, в котором представлена дорожная техника, использовавшаяся на ледовой трассе (в том числе легендарные полуторки, поднятые со дна петербургскими дайверами и восстановленные). А недалеко от Кобоны, в деревне Дусьево, опять-таки силами энтузиастов воссоздается госпиталь в землянках. Именно в таких госпиталях лечились защитники Ленинграда. Ждет своего часа и полуразрушенный храм в местечке Верола, в котором во время войны располагалась мастерская по ремонту полуторок. Есть еще несколько знаковых мест, которые можно было бы объединить в один большой маршрут, проходящий как по берегу, так и по воде.

Источник: https://rg.ru/