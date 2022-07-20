Подо Ржевом нашли останки 15 красноармейцев
В Ржевском районе Тверской области поисковики отряда “Последний бой» нашли останки 15 советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.
“Останки солдат были обнаружены в запаханной воронке”, — отметил командир отряда Алексей Васильев.
По его словам, определить, что это именно советские бойцы, помог найденный кошелек, в котором находились монеты СССР, в частности – 20-копеечная монета.
Кроме того, из земли были извлечены два медальона образца 1941 года. Их передали в московскую лабораторию “Солдатский медальон”, где смогли прочитать бланк одного из медальонов.
Выяснилось, что он принадлежал уроженцу Кировской области Максиму Ивановичу Рябову 1911 года рождения.
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