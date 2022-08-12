Подготовку к замене герба СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве завершат до конца года

До конца 2022 года будут проведены технические работы, необходимые для демонтажа герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, пишет ТАСС.

"Думаю, к концу этого года сможем провести технические и проектные работы, для этого у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году", - заявил министр.

Власти в Киеве планирует заменить герб Советского союза на трезубец, изображенный на украинском государственном гербе. По словам Ткаченко, конкурс проектов проведут в следующем году.

Ранее глава Минкультуры Украины заявлял , что для замены советского герба на монументе "Родина-мать" в Киеве на трезубец понадобится немало средств.

Обложка: РИА Новости/Мирослав Ротарь