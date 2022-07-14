Под завалами усадьбы Римского-Корсакова нашли сейф с ценными экспонатами

В Псковской области из-под завалов усадьбы композитора Николая Римского-Корсакова, в которой произошел пожар, извлекли сейф с ценными экспонатами, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала, что число спасенных вещей увеличилось - из завалов извлечен сейф, где сохранились ценные экспонаты.

При этом часть предметов будут восстанавливать в Москве во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика Грабаря.

Также отмечается, что на подготовку проектно-сметной документации потребуется 7-8 месяцев.

"Как только нам позволят, мы разберем сожженную часть и проведем обследование оставшейся части строения и фундамента", — отметила Мельникова.

Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района произошел 2 июля. Усадьба композитора сгорела примерно наполовину: уничтожено 1082 экспоната, включая мемориальную мебель. При этом 1125 экспонатов удалось спасти.

Обложка: telegram-канал Михаила Ведерникова