Под Воронежем обнаружили шесть массовых захоронений советских военнопленных 1942-1943 годов

В Воронежской области у села Лушниковка возле бывшего лагеря советских военнопленных "Дулаг-191" поисковики обнаружили шесть новых массовых захоронений советских военнопленных 1942-1943 годов.

В захоронениях - останки не менее 300 человек, сообщил руководитель воронежского поискового объединения "Дон" Михаил Сегодин.

"В экспедиции у села Лушниковка нами обнаружено шесть новых массовых захоронений, в которых останки не менее 300 советских военнопленных. Эксгумированы останки 16 человек, которые отправлены на судебно-медицинскую экспертизу", - цитирует ТАСС Сегодина.

Экспедиция работала у Лушниковки с весны 2022 года в рамках "Вахты памяти" по проекту "Берлинка - дорога на крови", а сам проект существует с 2010 года.

"За это время в Каменском и Острогожском районах было найдено около 5 тыс. останков советских военнопленных лагеря "Дулаг-191", протяженность которого составляла около 40 км, и на этом участке, где строилась железная дорога, практически через каждые 5 км существовали маленькие лагеря. В Лушниковке у кирпичного завода находился фильтрационный лагерь, через который с лета 1942 года по январь 1943 года прошло не менее 80 тыс. советских военнопленных, <...> погибли порядка 8,5 тыс. человек", - сказал Сегодин.

Он добавил, что у Лушниковки в ходе "Вахты памяти" 2021 года на месте фильтрационного лагеря "Дулаг-191" обнаружили останки, как предполагали, 1 204 советских военнопленных. После проведения судебно-медицинской экспертизы было подтверждено наличие останков 707 человек.

Ранее сообщалось , что массовые захоронения обнаружили в Ростовской области, Краснодарском крае и Карелии.

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