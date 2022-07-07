Под Тверью нашли останки советского летчика

В Тверской области нашли останки советского пилота, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Поискового движения Москвы.

«Вместе с погибшим мы нашли командирский ремень, остатки парашютной системы, мундштук с инициалами, опасную бритву и часы», — рассказал заместитель руководителя Центра “Подвиг” Николай Ивлев.

По словам участников экспедиции, штурмовик Ил-2 разбился в лесу в Зубцовском районе.

“Судя по всему, при жесткой аварийной посадке, тело его выбросило из кабины. От самой воронки, куда уткнулся легендарный штурмовик, останки пилота находились в 25 метрах”, — добавил Ивлев.

Вместе с погибшим найдены командирский ремень, остатки парашютной системы, мундштук с инициалами, опасная бритва и часы. Поисковики предполагают, что остальные вещи забрали немцы. Машина упала в паре сотен метров от их позиций.

Также был найден обломок мотора с номером двигателя. Поисковики надеются, что на основании найденных вещей и документов Центрального архива Министерства Обороны РФ, им удастся установить личные данные летчика и обстоятельства его последнего боя.

В экспедиции приняли участие поисковики Московских и Тверских отрядов движения.

Обложка: сайт poisk.moscow